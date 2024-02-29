Rektor Universitas Pancasila nonaktif Edie Toet Hendratno tiba di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan atas dugaan pelecehan seksual pada Kamis (29/2/204). Sambil masuk ke dalam gedung Ditreskrimum, Edie membantah tuduhan tersebut.
Edie juga menegaskan kembali dirinya tak pernah melakukan tindakan pelecehan kepada korban.
Reporter: Irfan Ma'ruf
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
