Korlantas Polri mulai petakan jalur mudik dari Jakarta menuju Surabaya. Korlantas Polri menyatakan ada beberapa trouble spot penyebab kemacetan diantaranya di rest area serta exit tol sehingga akan ada pembatasan jam istirahat di rest area serta pembatasan kendaraan angkutan barang tertentu.

Penambahan jalur di tol dengan sistem one way maupun kontra flow juga akan diberlakukan saat puncak arus mudik maupun arus balik. Korlantas Polri juga telah memetakan jalur-jalur rawan kecelakaan atau black spot yang berada di jalur mudik.

Kontributor: Hari Tambayong

(mhd)

