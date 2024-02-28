Motif Para pelaku menganiaya Bintang Balqis Maulana santri Ponpes Al-Hanifiyyah Kediri hingga tewas terungkap. Para pelaku mengaku memukuli korban lantaran korban susah dinasehati untuk salat berjamaah bahkan para pelaku memukuli korban selama 3 hari berturut-turut hingga korban meninggal.
Sebelumnya polisi telah menetapkan empat tersangka atas kematian Bintang Maulana Balqis.
Kontributor: Afnan Subagio
(mhd)
