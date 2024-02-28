Presiden Jokowi meresmikan Terminal Bus Samarinda Seberang, Kalimantan Timur, Rabu(28/1). Jokowi berharap dengan hadirnya terminal bus bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

Jokowi berpesan kepada masyarakat agar menggunakan transportasi umum untuk menghindari kemacetan yang disebabkan kendaraan pribadi. Terminal Samarinda Seberang menjadi pelengkap fasilitas pendukung ibu kota negara (IKN).

