Hakim PN Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan selebgram Fransiska Chandra Novitasari alias Siskaeee terhadap Polda Metro Jaya.

Hal ini sampaikan majelis hakim dalam sidang putusan, Selasa (27/2/2024).

Sebelumnya Siskaeee keberatan dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus film porno berjudul Kramat Tunggak. Apalagi, Siskaeee hanya satu-satunya pelaku yang ditahan dari total 10 tersangka.

Reporter : Denhelmi Sajangbati

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

