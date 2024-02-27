Hakim PN Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan selebgram Fransiska Chandra Novitasari alias Siskaeee terhadap Polda Metro Jaya.
Hal ini sampaikan majelis hakim dalam sidang putusan, Selasa (27/2/2024).
Sebelumnya Siskaeee keberatan dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus film porno berjudul Kramat Tunggak. Apalagi, Siskaeee hanya satu-satunya pelaku yang ditahan dari total 10 tersangka.
Reporter : Denhelmi Sajangbati
Produser: Reza Ramadhan
