Inilah keseharian Oktaviania Andrian dan Meilia Permata, warga Kabupaten Tuban, Jatim. Tak hanya menjual buah durian saja, pasutri ini juga mengolah durian menjadi makanan lezat. Makanan yang berbahan dasar dari buah durian ini diberi nama ketan talam durian.

Berbekal keterampilan memasak sang istri, pasutri ini sukses mengolah buah durian tersebut. Tak disangka, ketan talam durian ini mendapat respon positif saat ditawarkan melalui media sosial.

Untuk harga ketan talam durian dijual Rp15.000-Rp40.000 per kotak tergantung jumlah isi makanan.

