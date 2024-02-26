BPBD Sulsel menurunkan tim untuk mengevakuasi warga yang masih tertimbun tanah longsor di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian telah mengevakuasi 4 warga yang ditemukan meninggal.
Puluhan warga lainnya yang berhasil selamat langsung dilarikan ke Puskesmas terdekat. Sementara, Kapolda Sulsel telah mengerahkan 3 Polres terdekat untuk ikut melakukan proses evakuasi.
Kontributor: Yoel Yusvin
