Kapolda Sulsel Kerahkan 3 Polres Terdekat Bantu Evakuasi Longsor di Luwu

Yoel Yusvin, Jurnalis · Senin 26 Februari 2024 21:00 WIB
BPBD Sulsel menurunkan tim untuk mengevakuasi warga yang masih tertimbun tanah longsor di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
 
Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian telah mengevakuasi 4 warga yang ditemukan meninggal.
 
Puluhan warga lainnya yang berhasil selamat langsung dilarikan ke Puskesmas terdekat. Sementara, Kapolda Sulsel telah mengerahkan 3 Polres terdekat untuk ikut melakukan proses evakuasi.
 
Kontributor: Yoel Yusvin

(rns)

