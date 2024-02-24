Puluhan peserta begitu antusia mengikuti audisi Miss Indonesia 2024 di Kota Surabaya. Para peserta sebagian besar mahasiswi dengan latar belakang modeling dari berbagai daerah.

Audisi digelar selama dua hari di hotel Oakwood, Surabaya. Surabaya merupakan kota ketiga digelarnya audisi Miss Indonesia 2024. Setelah 2 hari digelar di Kota Surabaya, audisi Miss Indonesia 2024 selanjutnya dilaksanakan di Kota Yogyakarta.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Yudha Prawira

(rns)

