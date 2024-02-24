...

Antusias Peserta Ikuti Audisi Ketiga Miss Indonesia 2024 di Kota Surabaya

Yudha Prawira, Jurnalis · Sabtu 24 Februari 2024 22:08 WIB
Puluhan peserta begitu antusia mengikuti audisi Miss Indonesia 2024 di Kota Surabaya. Para peserta sebagian besar mahasiswi dengan latar belakang modeling dari berbagai daerah.
 
Audisi digelar selama dua hari di hotel Oakwood, Surabaya. Surabaya merupakan kota ketiga digelarnya audisi Miss Indonesia 2024. Setelah 2 hari digelar di Kota Surabaya, audisi Miss Indonesia 2024 selanjutnya dilaksanakan di Kota Yogyakarta.
 
