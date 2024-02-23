Puluhan ibu menangis usai dibasuh kakinya oleh sang anak yang tertangkap polisi dalam aksi tawuran. Aksi basuh kaki ibu merupakan sanksi bagi 27 remaja yang tertangkap Polsek Johar Baru saat akan tawuran.

Dari hasil tes urine, beberapa pelajar bahkan positif mengonsumsi obat obatan terlarang. Puluhan pelajar tersebut kemudian dikembalikan kepada orang tua mereka masing masing.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

(mhd)

