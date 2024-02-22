Seekor harimau Sumatera masuk ke dalam rumah di kamp pekerja Desa Penyengat, Siak, Riau. Akibatnya, seorang anak berusia 2 tahun yang sedang tidur diserang hingga mengalami luka-luka.
Beruntung sanag anak berhasil diselamatkan setelah ibu korban terbangun dan berteriak minta tolong. Petugas BBKSDA Riau kemudian memasang sejumlah kamera trap untuk memantau keberadaan harimau Sumatera.
Kontributor: Indra Yosserizal
