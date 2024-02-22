BMKG menyebut cuaca ekstrem yang melanda Rancaekek, Bandung bukan tornado melainkan angin puting beliung. Angin tersebut merupakan fenomena angin kencang yang bentuknya berputar menyerupai belalai.

Penyebabnya adalah sistem awan cumulonimbus yang memiliki karateristik menimbulkan cuaca ekstrem. Istilah tornado biasa digunakan di AS ketika intensitas angin meningkat hingga ratusan kilo meter perjam.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

