Beras Mahal, Tim Satgas Pangan Sidak Pasar Atas Cimahi, Ini Temuannya

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Kamis 22 Februari 2024 19:45 WIB
Tim satgas pangan Mabes Polri sidak ke Pasar Atas Kota Cimahi, Jawa Barat, Kamis(22/2). Sidak dilakukan untuk memantau harga beras yang terus mengalami kenaikan sejumlah pedagang juga mengeluhkan beras jenis premium yang terbatas.
 
Satgas akan menindak tegas jika ada oknum yang menimbun beras hingga membuat kelangkaan dan tingginya harga beras. Operasi pasar beras murah menjadi salah satu solusi untuk menstabilkan harga beras di pasaran.
 
Kontributor: Yuwono Wahyu

(mhd)

