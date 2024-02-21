...

Resmi Berpisah dengan Thomas Tuchel di Akhir Musim, Bayern Munich Incar Dua Pelatih Top

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 21 Februari 2024 18:30 WIB
A A A
Bayern Munich resmi memutuskan untuk berpisah dengan Thomas Tuchel di akhir musim. Tuchel akan meninggalkan jabatannya dikonfirmasi via laman resmi klub. 
 
Pelatih berusia 50 tahun itu masih memiliki sisa kontrak sampai 2025. Namun, performa buruk Bayern musim ini memaksa Tuchel angkat koper lebih cepat.
 
Kini, Bayern Munich tengah mengincar dua pelatih top. Pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso dan Jurgen Klopp manajer Liverpool menjadi salah dua nama yang difavoritkan menjadi penerus Tuchel.
 
Produser : Febry Rachadi

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini