Bayern Munich resmi memutuskan untuk berpisah dengan Thomas Tuchel di akhir musim. Tuchel akan meninggalkan jabatannya dikonfirmasi via laman resmi klub.

Pelatih berusia 50 tahun itu masih memiliki sisa kontrak sampai 2025. Namun, performa buruk Bayern musim ini memaksa Tuchel angkat koper lebih cepat.

Kini, Bayern Munich tengah mengincar dua pelatih top. Pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso dan Jurgen Klopp manajer Liverpool menjadi salah dua nama yang difavoritkan menjadi penerus Tuchel.

