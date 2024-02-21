...

32 Pemain Timnas U-16 Indonesia Jalani Pemusatan Latihan

Muhammad Zulkarnaen, Jurnalis · Rabu 21 Februari 2024 14:30 WIB
Sebanyak 32 pemain timnas U-16 Indonesia mengikuti pemusatan latihan gelombang pertama dari tiga tahap di kawasan Senayan, belum lama ini. Pemusatan latihan disaksilan langsung jajaran PSSI.
 
Peserta pemusatan latihan berasal dari liga top skor dan Piala Soeratin. Skuad ini akan difokuskan untuk gelaran Piala AFF U-16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U-17 2025.
 
Adapun pemusatan latihan gelombang pertama ini akan berlangsung hingga 21 Februari 2024.
 
Reporter: Muhammad Zulkarnaen

(fru)

