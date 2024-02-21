...

Antusiasme Peserta Audisi Miss Indonesia 2024 di Bandung

Billy Maulana Finkran , Jurnalis · Rabu 21 Februari 2024 13:30 WIB
Audisi Miss Indonesia 2024 digelar selama dua hari di Kota Bandung, Jawa Barat. Pada hari pertama, peserta antusisme menjalani serangkaian tes, mulai timbang badan hingga foto spot. Sementara pada hari kedua peserta audisi berasal dari sejumlah kampus perguruan tinggi hingga karyawan swasta. 
 
Audisi Miss Indonesia 2024 akan digelar di sejumlah kota besar di Indonesia. Para peserta yang lolos audisi nantinya akan kembali mengikuti proses seleksi lanjutan di Jakarta.
 
Kontributor:  Billy Maulana Finkran 

(fru)

