Harga Telur Ayam Terus Naik, Omzet Pedagang Menurun

Arif Wahyu Efendi, Jurnalis · Rabu 21 Februari 2024 11:38 WIB
Harga telur ayam ras di Pasar Sindon, Madiun, Jawa Timur terus merangkak naik sejak sepekan terakhir. Harga telur ayam yang sebelumnya berkisar antara Rp23-25 ribu perkilogram kini naik ke Rp27-28 ribu perkilogram.
 
Pedagang menduga stok telur yang berkurang menjadi pemicu naiknya harga. Hal ini berdampak pada konsumen yang mengurangi pembelian telur dan mengakibatkan omzet pedagang telur ikut menurun.
 
