Harga telur ayam ras di Pasar Sindon, Madiun, Jawa Timur terus merangkak naik sejak sepekan terakhir. Harga telur ayam yang sebelumnya berkisar antara Rp23-25 ribu perkilogram kini naik ke Rp27-28 ribu perkilogram.

Pedagang menduga stok telur yang berkurang menjadi pemicu naiknya harga. Hal ini berdampak pada konsumen yang mengurangi pembelian telur dan mengakibatkan omzet pedagang telur ikut menurun.

Kontributor: Arif Wahyu Efendi

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

