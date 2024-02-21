Serangan udara Israel hancurkan sebuah rumah di Deir al-Balah, Gaza tengah. 17 orang dilaporkan tewas dan dibawa ke Rumah Sakit Martir al-Aqsa. Para korban termasuk 4 wanita dan 4 anak-anak. Korban luka masih belum diketahui.

PM Benjamin Netanyahu mengatakan pasukannya bergerak ke Rafah selatan di perbatasan Mesir, di mana setengah dari 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi dari perang. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel, bersama Qatar dan Mesir mencoba menengahi perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera. Namun Netanyahu membuat marah Qatar yang didesak menekan Hamas dan menuduh Qatar mendanai kelompok pejuang tersebut.

(mhd)

