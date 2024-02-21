...

17 Tewas dalam Serangan Israel di Deir al-Balah, Gaza Tengah

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 21 Februari 2024 19:30 WIB
Serangan udara Israel hancurkan sebuah rumah  di Deir al-Balah, Gaza tengah. 17 orang dilaporkan tewas dan dibawa ke  Rumah Sakit Martir al-Aqsa. Para korban termasuk 4 wanita dan 4 anak-anak. Korban luka masih belum diketahui.
 
PM Benjamin Netanyahu mengatakan pasukannya bergerak ke Rafah selatan di perbatasan Mesir, di mana setengah dari 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi dari perang. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel, bersama Qatar dan Mesir mencoba menengahi perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera. Namun Netanyahu membuat marah Qatar yang didesak menekan Hamas dan menuduh Qatar mendanai kelompok pejuang tersebut.

(mhd)

