Seorang petugas Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (PAM TPS) di Samarinda, Kalimantan Timur meninggal dunia. Almarhum meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat bertugas mengamankan proses pemungutan suara di TPS 70.

Almarhum sempat dilarikan ke rumah sakit dan dirawat selama 3 hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Keluarga berharap pemerintah bisa memperhatikan nasib istri dan kedua anak almarhum yang masih bersekolah.

Kontributor: Ardi Wiriya

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

