Pengejaran terhadap belasan tahanan yang kabur dari sel tahanan Polsek Tanah Abang masih dilakukan. Dari 16 tahanan yang melarikan diri, beberapa di antaranya telah berhasil ditangkap petugas

Atas peristiwa ini, Kapolres Metro Jakpus masih enggan menceritakan terkait kronologi kejadian

Sebelumnya, belasan tahanan diketahui melarikan diri dari sel tahanan Polsek Tanah Abang, Senin (19/2). Kasus terungkap saat warga melapor setelah melihat orang tak dikenal berlarian di belakang polsek.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News