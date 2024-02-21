...

Polisi Masih Buru Belasan Tahanan Kabur dari Sel Polsek Tanah Abang

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Rabu 21 Februari 2024 15:21 WIB
Pengejaran terhadap belasan tahanan yang kabur dari sel tahanan Polsek Tanah Abang masih dilakukan. Dari 16 tahanan yang melarikan diri, beberapa di antaranya telah berhasil ditangkap petugas 
 
Atas peristiwa ini, Kapolres Metro Jakpus masih enggan menceritakan terkait kronologi kejadian
 
Sebelumnya, belasan tahanan diketahui melarikan diri dari sel tahanan Polsek Tanah Abang, Senin (19/2). Kasus terungkap saat warga melapor setelah melihat orang tak dikenal berlarian di belakang polsek.
 
