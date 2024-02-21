Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengaku kaget dengan dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN.

Ibas mengatakan, dengan bergabungnya Partai Demokrat ke kabinet Jokowi, posisi Partai Demokrat ke depan akan segera disampaikan. Dia mengatakan akan mendukung pemerintahan Jokowi hingga tuntas.

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News