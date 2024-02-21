...

Presiden Joko Widodo Ungkap Alasan Pilih AHY sebagai Menteri ATR/BPN

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Rabu 21 Februari 2024 14:19 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasannya memilih Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
 
Menurut Jokowi, AHY memiliki pendidikan militer dan pendidikan manajemen yang baik karena riwayat pendidikan putra dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
 
Jokowi juga menyampaikan pesan khusus kepada AHY untuk menyelesaikan program sertifikasi elektronik, dan juga penerbitan 120 juta sertifikat yang termasuk dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
 
