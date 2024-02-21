...

Dinas Kesehatan Jawa Barat Catat Puluhan Anggota Petugas Pengawal Pemilu yang Meninggal Dunia

Ervan David, Jurnalis · Rabu 21 Februari 2024 13:24 WIB
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencatat ada 23 anggota petugas pengawal pemilu yang meninggal dunia. Hasil penelusuran Dinkes Jawa Barat menyebut hampir seluruh petugas pengawal pemilu meninggal dunia akibat penyakit komorbid atau penyakit bawaan setelah kelelahan mengawal Pemilu.
 
Meski demikian angka kematian ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019 di mana pada saat itu ada 177 orang petugas yang meninggal dunia.
 
Kontributor: Ervan David 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

