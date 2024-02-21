Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencatat ada 23 anggota petugas pengawal pemilu yang meninggal dunia. Hasil penelusuran Dinkes Jawa Barat menyebut hampir seluruh petugas pengawal pemilu meninggal dunia akibat penyakit komorbid atau penyakit bawaan setelah kelelahan mengawal Pemilu.

Meski demikian angka kematian ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019 di mana pada saat itu ada 177 orang petugas yang meninggal dunia.

Kontributor: Ervan David

Produser: Kristo Suryokusumo

