Polsek Tambora menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penjualan bayi. Lokasi di wilayah Karawang dan Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/2).

Dalam video rekaman, sejumlah bayi terlihat sedang tertidur. Kemudian didapati beberapa orang dewasa yang diduga menjadi pelaku.

Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku.

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: Akira AW

(fru)

