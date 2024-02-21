Polsek Tambora menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penjualan bayi. Lokasi di wilayah Karawang dan Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/2).
Dalam video rekaman, sejumlah bayi terlihat sedang tertidur. Kemudian didapati beberapa orang dewasa yang diduga menjadi pelaku.
Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku.
Kontributor: Miftahul Ghani
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow