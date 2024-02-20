...

Masih Didominasi Warna Hitam, Begini Penampakan Livery Baru Motor Aprilia RS-GP24 untuk MotoGP 2024

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 20 Februari 2024 17:00 WIB
Aprilia Racing tim meluncurkan livery baru untuk musim balap MotoGP 2024. Motor tunggangan Aleix Espargaro dan Maverick Vinales musim ini sekilas tak ada perubahan dari tahun lalu.
 
Masih didominasi dengan warna hitam, kini Grafis motor Aprilia RS-GP24 terdapat sentuhan aksen ungu di bodi motor.
 
Adapun perubahan yang kentara pada front wing, aero fairing ground effect dan rear wing. Aprilia Racing tim ingin meningkatkan kualitas dan siap bersaing pada MotoGP 2024.
 
