PSSI resmi memperkenalkan Satoru Mochizuki sebagai pelatih Timnas Wanita Indonesia. Penunjukkan Satoru ini merupakan bagian dari kerja sama antara PSSI dengan Federasi Sepak Bola Jepang (JFA).

Kerja sama kedua belah pihak meliputi pembangunan sepak bola wanita dan peningkatan mutu wasit. Satoru merupakan salah satu staf pelatih di bawah nakhoda Norio Sasaki yang sukses mengantarkan Jepang juara Piala Dunia Wanita 2011.

Hadirnya Satoru Mochizuki sebagai pelatih diharapkan bisa membuat sepak bola putri Indonesia bangkit dan berprestasi.

