...

Tangani Timnas Wanita Indonesia, PSSI Resmi Perkenalkan Satoru Mochizuki

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 20 Februari 2024 16:30 WIB
A A A
 
PSSI resmi memperkenalkan Satoru Mochizuki sebagai pelatih Timnas Wanita Indonesia. Penunjukkan Satoru ini merupakan bagian dari kerja sama antara PSSI dengan Federasi Sepak Bola Jepang (JFA). 
 
Kerja sama kedua belah pihak meliputi pembangunan sepak bola wanita dan peningkatan mutu wasit. Satoru  merupakan salah satu staf pelatih di bawah nakhoda Norio Sasaki yang sukses mengantarkan Jepang juara Piala Dunia Wanita 2011.
 
Hadirnya Satoru Mochizuki sebagai pelatih diharapkan bisa membuat sepak bola putri Indonesia bangkit dan berprestasi. 
 
Produser : Febry Rachadi
Source : Instagram/erickthohir

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini