Upaya menyedot banjir Demak dengan mesin pompa terus dilakukan pihak BPBD, Senin (19/2). Empat unit mesin pompa diturunkan di kawasan Desa Wonorejo, Karanganyar, Demak, Jateng.

Polisi juga memberlakukan uji coba pembukaan jalan Pantura dengan membuka jalur A. Tepat di kilometer 43 diberlakukan kontra flow dari Semarang menuju Kudus.

Pengendara diminta berhati-hati karena sebagian ruas jalan masih digunakan untuk lokasi pengungsian.

Kontributor: Sukmawijaya

(fru)

