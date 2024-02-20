...

Detik-Detik Ular Piton Sembunyi di Bawah Mesin Cuci Dievakuasi Petugas Damkar

Ade Sata, Jurnalis · Selasa 20 Februari 2024 10:03 WIB
Seekor ular piton dengan panjang satu meter bersembunyi di bawah mesun cuci. Lokasi di dapur rumah warga di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (19/2). 
 
Atas temuan ular piton ini, penghuni rumah melaporkan ke petugas damkar. Menggunakan alat penjepit, petugas damkar berhasil menangkap ular piton itu. 
 
Keberadaan ular piton tersebut pertama kali diketahui oleh anak pemilik rumah. Ular piton lalu dilepaskan petugas damkar ke hutan yang jauh dari permukiman warga.
 
Kontributor: Ade Sata 
Produser: Akira AW

(fru)

