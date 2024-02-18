...

20 Anggota KPPS di Kerinci Dapat Perawatan Medis

Kapior Gandi, Jurnalis · Minggu 18 Februari 2024 17:00 WIB
Sebanyak 20 orang anggota KPPS di Kerinci, Jambi terpaksa mendapatkan penanganan medis akibat kelelahan. Seorang petugas di antaranya bahkan dirujuk ke rumah sakit.
 
Proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu yang cukup lama berdampak pada kondisi kesehatan para anggota KPPS. Para petugas mayoritas mengalami pusing, sakit kepala dan demam. Hal ini disebabkan aktivitas yang berlebihan serta kurangnya istirahat.
 
Reporter: Kapior Gandi
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

