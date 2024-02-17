...

Temui SBY di Pacitan, Prabowo Sebut Hanya Silaturahmi Biasa

Ahmad Subekhi, Jurnalis · Sabtu 17 Februari 2024 17:30 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan, Sabtu (17/2/2024). Pertemuan dilakukan di Museum dan Galeri SBY-Ani.
 
Prabowo selanjutnya melakukan pertemuan tertutup dengan keluarga SBY. Prabowo mengaku pertemuannya dengan SBY hanya silaturahmi biasa. Pertemuan Prabowo dan SBY adalah pertemuan pertama setelah pemungutan suara.
 
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan hal serupa. Tak ada pembicaraan yang mengarah ke pembagian kursi menteri
 
Reporter: Ahmad Subekhi
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

