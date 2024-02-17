Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan, Sabtu (17/2/2024). Pertemuan dilakukan di Museum dan Galeri SBY-Ani.

Prabowo selanjutnya melakukan pertemuan tertutup dengan keluarga SBY. Prabowo mengaku pertemuannya dengan SBY hanya silaturahmi biasa. Pertemuan Prabowo dan SBY adalah pertemuan pertama setelah pemungutan suara.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan hal serupa. Tak ada pembicaraan yang mengarah ke pembagian kursi menteri

Reporter: Ahmad Subekhi

Produser: Reza Ramadhan

