Bencana longsor menerjang sejumlah titik ruas jalan di Kabupaten Bandung, Jabar, Sabtu (17/2). Dua titik longsor tebing terlihat menutupi ruas Jalan Saguling-Rajamandala, Kabupaten Bandung. Longsor yang terjadi sejak kemarin, Jumat (16/2) membuat arus lalin lumpuh tidak bisa dilalui.

Sejumlah kendaraan terlihat masih terjebak dan ditinggalkan oleh pemiliknya sejak kemarin. Warga terpaksa menerobos dengan berjalan kaki melewati material longsor bercampur lumpur. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa bencana longsor ini.

Kontributor: Yuwono Wahyu

Produser: Akira AW

(fru)

