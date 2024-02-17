...

Pengendara Motor di Jaktim Tewas Jadi Korban Tabrak Lari

Rizki Falupi, Jurnalis · Sabtu 17 Februari 2024 13:00 WIB
Seorang pengendara motor tewas usai ditabrak oleh sebuah mobil sedan. Lokasi di ruas Jalan Bekasi Timur, Jatinegara, Jaktim, Sabtu (17/2). Nahas, pengendara sedan kabur melarikan diri dan tidak bertanggung jawab. 
 
Korban mengalami luka parah di bagian kepada hingga meninggal dunia di TKP. Kecelakaan ini pun menarik perhatian sejumlah warga dan pengendara yang melintas. Tubuh korban langsung dievakuasi menuju RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. 
 
Reporter: Rizki Faluvi 
Produser: Akira AW

(fru)

