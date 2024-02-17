Harga beras di Pasar Tradisional Kosambi, Bandung terus mengalami kenaikan, Sabtu (17/2). Harga beras dengan kualitas medium dan premium mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Harga beras kualitas medium sebelumnya Rp15.000 kini menjadi Rp18.000 per kg.

Beras dengan kualitas premium sebelumnya Rp17.000 kini menjadi Rp20.000 per kg. Akibat langkanya dan mahalnya harga beras membuat para pedagang dan pembeli mengeluh. Kenaikan harga beras ini disebabkan menurunnya stok beras dan belum memasuki masa panen.

Kontributor: Said Ilham

Produser: Akira AW

(fru)

