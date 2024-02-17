Seorang pemotor kritis hingga tak sadarkan diri usai menabrak tiang lampu jalan. Lokasi di ruas Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (17/2) dini hari. Kencangnya laju kendaraan membuat bagian kepala korban mengalami pendarahan.
Menurut saksi, pemotor tersebut berkendara dari arah Kemang Raya-Jalan Ampera. Diduga mabuk, pemotor tersebut hilang kendali dan menabrak tiang lampu jalan.
Reporter: Rizki Faluvi
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow