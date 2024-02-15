Presiden Jokowi menyambangi Pasar Induk Beras Cipinang hari ini, Kamis (15/2). Jokowi tiba sekitar pukul 10.43 WIB. Jokowi langsung disambut antusias warga dan para pedagang.

Kunjungan itu dilakukan bersama Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Jokowi sebelumnya menjamin stok beras di Perum Bulog cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dia meminta masyarakat tak perlu khawatir soal ketersediaan beras.

