Jalur Pantura Demak-Kudus masih ditutup meski banjir mulai surut di wilayah Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Membuat truk tronton dan truk bertonase besar nekat melintas sehingga terpaksa dihalau polisi.

Penutupan dilakukan setelah warga keberatan ada kendaraan berat menerjang banjir sehingga ombak akan menghantam rumah. Petugas fokus untuk menggunakan jalanan sebagai jalur evakuasi, kesehatan, dan jalur logistik bantuan bencana.

