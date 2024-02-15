...

TPN Ganjar-Mahfud Temukan Banyak Pelanggaran Pemilu 2024

Riana Rizkia, Jurnalis · Kamis 15 Februari 2024 16:09 WIB
Ketua Umum DPP Partai Hanura yang juga Dewan Pengarah Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku pihaknya menemukan banyak pelanggaran pada Pemilu 2024. Salah satunya adanya penggelembungan suara salah satu pasangan calon Pilpres 2024.
 
TPN Ganjar-Mahfud akan membentuk tim khusus guna menginvestigasi kecurangan Pilpres 2024. 
 
Reporter: Riana Rizkia

(fru)

Berita Terkait

