Ketua Umum DPP Partai Hanura yang juga Dewan Pengarah Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku pihaknya menemukan banyak pelanggaran pada Pemilu 2024. Salah satunya adanya penggelembungan suara salah satu pasangan calon Pilpres 2024.

TPN Ganjar-Mahfud akan membentuk tim khusus guna menginvestigasi kecurangan Pilpres 2024.

Reporter: Riana Rizkia

(fru)

