Diduga Kelelahan, Petugas KPPS di Kabupaten Tangerang Meninggal Dunia di TPS

Aimar Rani, Jurnalis · Kamis 15 Februari 2024 09:00 WIB
Suasana duka menyelimuti kediaman Satriawan, warga Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (15/2). Pria (44) yang merupakan petugas KPPS ini meninggal dunia usai melakukan perhitungan surat suara.
 
Ketua KPPS menyebut sebelum meninggal dunia, korban tiba-tiba tidak sadarkan diri saat beristirahat. Korban langsung dilarikan ke klinik terdekat namun ketika sampai dinyatakan sudah meninggal dunia. 
 
Diduga korban meninggal dunia akibat kelelahan lantaran dua hari mempersiapkan TPS untuk pemilu. 
 
Reporter: Aimar Rani 
Produser: Akira AW

(fru)

