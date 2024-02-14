...

Kapolri Ungkap Pencoblosan di Sejumlah Distrik di Papua Ditunda Akibat Ada Kendala

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2024 18:30 WIB
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyebut jadwal pemungutan suara di sejumlah distik di Papua terpaksa mundur. Kapolri memperoleh informasi dari KPU terkait adanya beberapa kendala mulai dari kendala distribusi dan logistik yang rusak.
 
Sementara, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto akan menerjunkan helikopter untuk membanti distibusi logistik pemilu. TNI/Polri juga mempertebal pengamanan disejumlah wilayah rawan konflik guna mengantisipasi gangguan keamanan.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya

(fru)

