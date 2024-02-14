Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyebut jadwal pemungutan suara di sejumlah distik di Papua terpaksa mundur. Kapolri memperoleh informasi dari KPU terkait adanya beberapa kendala mulai dari kendala distribusi dan logistik yang rusak.

Sementara, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto akan menerjunkan helikopter untuk membanti distibusi logistik pemilu. TNI/Polri juga mempertebal pengamanan disejumlah wilayah rawan konflik guna mengantisipasi gangguan keamanan.

