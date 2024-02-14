...

Ramai Laporan Dugaan Kecurangan Pemilu, Jokowi: Semua Ada Mekanismenya

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2024 13:15 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada seluruh pihak untuk mengikuti mekanisme dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Presiden menyebut, mekanisme tersebut juga mengatur apabila terjadi kecurangan dalam proses pelaksanaan Pemilu.
 
Hal tersebut disampaikan Jokowi usai mencoblos di TPS 10, Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (14/2/2024).
 
Presiden turut berharap agar Pemilu 2024 ini dapat berlangsung dengan lancar dan aman. Selain itu, rakyat Indonesia juga diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.
 
Presiden Jokowi pun meminta agar seluruh pihak menunggu hasil resmi yang akan diumumkan.
 
