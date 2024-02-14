Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada seluruh pihak untuk mengikuti mekanisme dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Presiden menyebut, mekanisme tersebut juga mengatur apabila terjadi kecurangan dalam proses pelaksanaan Pemilu.

Hal tersebut disampaikan Jokowi usai mencoblos di TPS 10, Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (14/2/2024).

Presiden turut berharap agar Pemilu 2024 ini dapat berlangsung dengan lancar dan aman. Selain itu, rakyat Indonesia juga diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Presiden Jokowi pun meminta agar seluruh pihak menunggu hasil resmi yang akan diumumkan.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

