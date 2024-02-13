...

Zainal Arifin Mochtar'Dirty Vote': Siapa yang Merusak Demokrasi Jangan Dipilih

Gunanto Farhan, Jurnalis · Selasa 13 Februari 2024 22:50 WIB
Zainal Arifin Mochtar menyebut dirty vote dapat membuat penghukuman melalui bilik suara. Salah satu narasumber dirty vote yang juga pakar hukum tata negara UGM ini bahkan menyebut untuk tidak memilih paslon yang merusak demokrasi.
 
Zainal Arifin Mochtar berharap dirty vote menjadi monumen sejarah perpolitikan Indonesia agar masyarakat selalu mengawasi pemilu.
 
Kontributor: Gunanto Farhan

