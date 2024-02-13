Baliho Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono masih bertebaran di sejumlah titik wilayah Jakarta pada H-1 pencoblosan.

Baliho bergambar SBY dengan tulisan "Masih Ingat Saya Kan" itu mulai bermunculan saat masa tenang kampanye. Tidak ada petugas yang menurunkan.

Menurut Bawaslu DKI pemasangan baliho SBY tidak menyalahi aturan. Hal tersebut karena yang tertulis bukanlah narasi ajakan.

