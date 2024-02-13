...

Tujuh TPS di Kota Depok Usung Tema "Kerajaan Nusantara"

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Selasa 13 Februari 2024 11:40 WIB
A A A
Menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2024 pada Rabu (14/2) besok, sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) mulai mempercantik diri dengan berbagai tema untuk menarik warga. 
 
Seperti di RW 3 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sebanyak 7 TPS bersolek mengusung tema 'Kampung Pemilu Kerajaan Nusantara 
 
TPS yang dipusatkan di lapangan terbuka tersebut mengusung sejumlah kerajaan, di antaranya Kerajaan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Jawa, Kerajaan Bali, Kerajaan Medan, Kerajaan Toraja, dan Kerajaan Pasundan.
 
Konsep kerajaan ini merupakan kesepakatan bersama dari 11 RT yang ada di RW 3 tersebut dan tidak bermaksud menyinggung kondisi politik di Tanah Air saat ini.
 
Lebih lanjut, seluruh petugas TPS juga akan menggunakan pakaian adat dari masing-masing kerajaan saat hari pemungutan suara.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini