Menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2024 pada Rabu (14/2) besok, sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) mulai mempercantik diri dengan berbagai tema untuk menarik warga.

Seperti di RW 3 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sebanyak 7 TPS bersolek mengusung tema 'Kampung Pemilu Kerajaan Nusantara

TPS yang dipusatkan di lapangan terbuka tersebut mengusung sejumlah kerajaan, di antaranya Kerajaan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Jawa, Kerajaan Bali, Kerajaan Medan, Kerajaan Toraja, dan Kerajaan Pasundan.

Konsep kerajaan ini merupakan kesepakatan bersama dari 11 RT yang ada di RW 3 tersebut dan tidak bermaksud menyinggung kondisi politik di Tanah Air saat ini.

Lebih lanjut, seluruh petugas TPS juga akan menggunakan pakaian adat dari masing-masing kerajaan saat hari pemungutan suara.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Kristo Suryokusumo

