JAKARTA - Vision+ Originals mempersembahkan original series terbaru berjudul "The One" yang kini telah tayang dengan episode terbaru setiap minggunya. Series kolaborasi antara Vision+ dengan KAYSINEMA dan GEMPITAINMENT ini dapat anda saksikan melalui link ini.

The One merupakan series dengan genre esports, drama, romantis, dan komedi. Eko Kristianto, Tanta Ginting dan Amanda Isan berperan sebagai director dan dibantu oleh artis papan atas Pevita Pearce yang juga sebagai director.

Original series The One dibintangi oleh Nasya Marcella sebagai Zee , Anna Jobling sebagai Abby, Shakira Jasmine sebagai Sacha, Wavi Zihan sebagai Odrie, Emir Mahira sebagai Bara, Julian Jacob sebagai Robin, dan Bimazeno sebagai Indra.

The One mengisahkan seorang gamer rising star yang di skorsing dari semua liga esports professional. Ia harus kembali sebagai pro-gamer dengan tim baru yang banyak masalah. Tak disangka, ia harus satu tim dengan mantan kekasihnya dan dalam perjalanannya ia menemukan cinta baru sehingga menimbulkan masalah baru dalam tim.

Setelah tayang 4 episode, selanjutnya pada episode 5, Tim SMBG mendapat kabar buruk bahwa dana investor mereka terhambat hingga waktu yang belum diketahui. Anggota tim SMBG kebingungan dan akhirnya bekerja sama dengan kelebihan personal masing-masing untuk mengumpulkan uang guna menjalankan operasional tim.

Lalu, apakah usaha Tim SMBG berhasil? Akankah mereka dapat mengumpulkan uang guna menjalankan operasional tim yang membutuhkan biaya? Akankah mereka bertahan?

Saksikan keseruan kisah para gamers dan dunia esports di episode 5 original serial The One eksklusif di Vision+! The One akan hadir dengan total 8 episode yang dirilis setiap Jumat. Episode 1 dan 2 bisa dinikmati secara gratis, dan episode selanjutnya dapat dinikmati dengan berlangganan paket Vision+.

Untuk mengetahui berbagai informasi mengenai serial terbaru Vision+, Anda bisa mengunduh Vision+ sekarang di Google Play Store dan App Store atau kunjungi www.visionplus.id.

