Arus balik kendaraan meninggalkan kota Bandung melalui Gerbang Tol Pasteur di hari terakhir libur panjang terpantau padat pada Minggu (11/2/2024) siang. Kondisi ini terlihat dari jembatan layang Pasupati hingga kawasan Jalan Junjunan.

Kepadatan arus balik juga terjadi di jalur utama wisata Bandung, Lembang. Sementara itu ruas jalan di pusat kota Bandung juga terpantau masih ramai dan padat.

Reporter: Ervan David

Produser: Reza Ramadhan

