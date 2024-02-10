Pemukiman warga di kawasan Kali Adem, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara kembali tergenang banjir akibat pasangnya air laut. Banjir dengan ketinggian air mencapai sekitar 30 sentimeter ini merendam ruas jalan yang menjadi akses menuju pelabuhan kali adem.

Banjir ini merupakan yang keempat kali terjadi di kawasan tersebut selama sepekan terakhir. Warga berharap pemerintah setempat dapat segera menanggulangi persoalan banjir rob tersebut.

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: Kristo Suryokusumo

