Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie enggan memberikan keterangan terkait hal yang diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X terkait fasilitas untuk bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun, pengamat militer tersebut menyinggung Presiden Jokowi untuk tidak ikut campur tangan di Pilpres 2024 ini.

Hal ini karena dirinya menilai rakyat sudah pintar dalam menentukan pilihannya.

Kontributor: Rizki Faluvi

Produser: Kristo Suryokusumo

