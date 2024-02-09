Mahasiswa berunjuk rasa di depan Kanotr KPU Bali menuntut Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mundur dari jabatannya. Sebelumnya, Hasyim Asy'ari diputuskan melanggar etik setelah menetapkan Gibran sebagai Cawapres.

Massa aksi juga mengkritisi proses pemilu terutama pilpres yang dinilai jauh dari demokrasi. Sementara, Ketua KPU Provinsi Bali menjamin akan memberikan sanksi tegas jika ada penyelenggara pemilu yang tidak netral.

Kontributor: Indira Arri

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News