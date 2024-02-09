Memasuki hari kedua libur panjang arus lalu lintas di ruas Tol Cipularang ramai cenderung padat. Kondisi ini terpantau di km 85 pada Jumat (9/2/2024) pagi.

Jumlah kendaraan didominasi kendaraan pribadi yang terus melintas. Kendati demikian belum terjadi kepadatan yang berarti atau kemacetan.

Peningkatan arus ini disebabkan masih banyak masyarakat dari arah Jakarta melakukan perjalanan mudik atau berlibur ke sejumlah tempat wisata ke Jawa Barat.

Reporter: Irwan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

