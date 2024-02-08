Seorang pria yang diduga Ketua KPU Kota Batam mengamuk dan menendang meja di depan para pekerja pelipat surat suara.

KPU Kepri langsung mengumpulkan para komisionernya untuk mengklarifikasi serta melanjutkannya ke KPU RI. Belum diketahui penyebab pasti mengamuknya diduga ketua KPU Kota Batam tersebut, namun diduga ada permasalahan internal dan kelelahan dalam bekerja.

Kontributor: Gusti Yennosa

(rns)

