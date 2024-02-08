Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menegaskan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) konsisten terhadap omongannya untuk tidak akan berkampanye di Pilpres 2024.

Ganjar mengatakan, jika seorang pemimpin sudah berbicara di publik, maka ucapan tersebut harus dipegang secara konsisten.

Namun, ketika ucapan tersebut dilanggar, orang tersebut harus menyampaikan secara langsung kepada publik.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Kristo Suryokusumo

