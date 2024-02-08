...

Ganjar Pranowo Minta Presiden Joko Widodo Konsisten dengan Ucapannya untuk Tidak Berkampanye

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Kamis 08 Februari 2024 20:30 WIB
Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menegaskan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) konsisten terhadap omongannya untuk tidak akan berkampanye di Pilpres 2024. 
 
Ganjar mengatakan, jika seorang pemimpin sudah berbicara di publik, maka ucapan tersebut harus dipegang secara konsisten. 
 
Namun, ketika ucapan tersebut dilanggar, orang tersebut harus menyampaikan secara langsung kepada publik.
 
